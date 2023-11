Per la Multisala un milione di investimenti. Festa per i primi 20 anni con Charlotte M AREZZO: Un milione di euro di investimenti per rinnovare il centro commerciale "Al Magnifico" in occasione del ventesimo anniversario. Interventi di restyling per le facciate, l'impiantistica e l'intrattenimento. Nuovi posti di lavoro e primo evento con Charlotte M.