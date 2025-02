"Per disgrazia ricevuta" di Mario Marotta. In scena Paro Paro

Terranuova Bracciolini celebra l’8 marzo con iniziative di cultura, solidarietà e riflessione collettiva. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune si fa promotore di un programma ricco di iniziative che non solo celebrano le conquiste delle donne, ma invitano tutta la comunità a riflettere su temi cruciali come la solidarietà, la memoria storica e il potere della cultura come strumento di cambiamento.

Questa sera alle 21 all’ Auditorium Le Fornaci a dare il via alla celebrazione dell’8 marzo sarà una serata di teatro e solidarietà. L’Associazione Culturale Paro Paro di San Giovanni Valdarno porterà in scena la commedia brillante "Per disgrazia ricevuta" di Mario Marotta. Un affresco divertente e affettuoso, ambientato nella periferia fiorentina degli anni ‘60, che si trasforma in un’occasione di raccolta fondi per l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (Andos).

Il ricavato della serata sosterrà le attività dell’associazione, che dal 2012 è un punto di riferimento fondamentale per le donne del Valdarno nel lungo percorso di cura e recupero dopo il tumore al seno, contribuendo all’acquisto di un demografo per il tatuaggio del capezzolo, uno strumento di grande valore simbolico e terapeutico. Un gesto concreto che testimonia come la cultura e la solidarietà possano intrecciarsi per dare speranza e sostegno.