La Maggiolata profuma d’Oriente. Una veste esotica per la tradizione

Non può finire la primavera senza la Maggiolata. Da domenica Lucignano apre le sue strade e le sue piazze alla 86esima edizione della Maggiolata. E quest’anno sarà ispirata al tema: "Oriente: miti e tradizioni". La tradizionale manifestazione vedrà i quattro rioni storici, Porta San Giusto, Porta San Giovanni, Porta Murata e Via dell’Amore, contendersi il Grifo d’Oro in una competizione che premierà il miglior carro allegorico.

Si inizia domenica 25 Maggio con la sfilata lungo le vie del borgo della vallata del Corteo storico di Lucignano, accompagnato dal Gruppo Folkloristico di Lucignano. Gli spettacoli in notturna di martedì 27 maggio e domenica primo giugno vedranno protagonisti il Gruppo e Corteo Storico di Lucignano, affiancato da altri gruppi folkloristici provenienti da Arezzo, Siena e Trasimeno di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, Grotte Santo Stefano in provincia di Viterbo assieme alla banda Caracca tamburi itineranti di Roma, accompagnati dal Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena e dal Gruppo Folkloristico Città dei Trulli di Alberobello, provincia di Bari.

"Lucignano si veste di nuovo a festa – spiega l’assessore a Turismo ed economia Leonardo Marras – e il desiderio del presidente Giani di ospitare la presentazione della Maggiolata 2025 è la testimonianza dell’attenzione che la Regione riserva alle sue tradizioni popolari. Maggio per la Toscana è un mese straordinario perché si risvegliano i colori della campagna e la tradizione locale trova in tante espressioni delle sue rievocazioni culturali il suo modo di riaccendersi. La Toscana diffusa è diventata l’emblema delle nostre politiche e anche da questo punto di vista stiamo sviluppando sempre più azioni promozionali mirate verso la ricerca delle nuove destinazioni. Lucignano con la sua Maggiolata si propone oggi come una delle ricorrenze regionali più importanti, diventando così un elemento attrattivo ben oltre la regione".

"La Maggiolata rappresenta l’anima della nostra comunità – dichiara la sindaca Roberta Casini –. È il nostro fiore all’occhiello, un evento che ogni anno unisce generazioni, accoglie visitatori e racconta la bellezza del nostro paese. Il tema di quest’anno, dedicato all’Oriente, porterà nel cuore della Val di Chiana atmosfere esotiche, simboli e racconti lontani, interpretati con passione e creatività dai nostri rioni".

