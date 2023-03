Pene amputato ma il tumore non c’era, niente processo per l’urologo: “Querela in ritardo”

Sala operatoria

Evirato per sbaglio, il cancro non c’era. Chiede risarcimento, “E’ in depressione”

Arezzo, 9 marzo 2023 – Non andrà a processo il medico aretino che nel 2018 all'ospedale di Arezzo aveva amputato il pene a un aretino, un 69enne residente in Valtiberina, per poi scoprire successivamente che il tumore, che si sospettava, non c'era.

La vicenda è approdata questa mattina nell'aula del giudice del Tribunale di Arezzo, Claudio Lara, per l'udienza preliminare. La decisione è stata quella di "non luogo a procedere per tardività della querela". Il reato ipotizzato per il medico era lesioni gravissime. Al 69enne era stato diagnosticato un cancro al pene. Il paziente era stato quindi sottoposto a un intervento di amputazione, salvo poi scoprire che il tumore non c'era, come rilevato dagli esami istologici.

Oggi la decisione del Gup. La querela è arrivata tardivamente, il medico non andrà a processo. Sul fronte civile, invece, c'è una causa di risarcimento del danno, l'uomo chiede circa 400mila euro, la prossima udienza è stata fissata per il prossimo settembre.

"Chiederemo giustizia per l’invalidità permanente del nostro assistito, per quella temporanea del post operazione e per il danno morale, non ancora quantificato: la perizia psichiatrica che porteremo dimostra un forte stato depressivo del nostro assistito", spiega l’avvocato Gianmarco Bianchi. L’uomo, residente nell’Altotevere umbro, è sconvolto, si è chiuso in se stesso interrompendo ogni tipo di rapporto, con quello della donna che gli stava vicino e con gli amici.