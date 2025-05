Pendolari, una giornata da incubo. Fulmine sulla linea, il Trenino va in tilt. Scatta la gara di solidarietà con le auto

di Sonia Fardelli

Disservizi ai pendolari casentinesi per il treno della mattina che si è fermato ieri per la rottura del locomotore. Il convoglio delle 6.20, che da Stia porta ogni giorno circa duecento tra lavoratori e studenti fino ad Arezzo toccando le stazioni dei principali comuni della vallata, si è bloccato prima di arrivare a Bibbiena. A segnalare il disservizio che ha creato non pochi disagi alcuni pendolari (insegnanti, operai e impiegati), che si sono organizzati con autovetture private messe a disposizione di alcuni cittadini per raggiungere nel più breve tempo possibile i luoghi di lavori. Una gara di solidarietà, dunque, senza confini. Subito all’opera anche dirigenti e tecnici di Lfi che hanno cercato di arginare il problema anche attivando immediatamente un pullman dare una risposta più veloce possibile alle esigenze dei pendolari. "Il disservizio c’è stato e ce ne scusiamo con l’utenza. Il treno a quanto pare è stato colpito da un fulmine che lo ha danneggiato — dice il presidente di Lfi Bernardo Mennini — Ci siamo però immediatamente attivati per trovare la soluzione migliore per i circa duecento pendolari. Da Subbiano è subito partito un pullman che ha caricato diversi pendolari. Far partire un pullman da Stia significava invece, con i cantieri e il traffico che c’è lungo la strada statale 71 allungare ancora di più i tempi e aumentare il ritardo".

Qual è stata la soluzione alternativa? "Abbiamo optato per far fermare in tutte le stazioni il treno delle 6.51 in partenza da Stia – spiega il presidente Mennini — che ha raccolto tutti i pendolari che sono arrivati al lavoro o a scuola con un ritardo solo di una trentina di minuti. So che è comunque un disservizio, ma anche i treni si rompono e ieri mattina c’è stato un guasto al locomotore. Siamo intervenuti subito – puntualizza lo stesso Mennini – ed abbiamo cercato la migliore soluzione per portare prima possibile i pendolari al lavoro".

Ci sono stati altri disservizi nella linea del ? "E’ una piccola ferrovia, ma a mio avviso di qualità — continua Mennini — e ben curata. Monitoriamo continuamente la situazione e quando dobbiamo fare interventi di manutenzione mettiamo sempre pullman in sostituzione dei treni. Altre segnalazioni di disservizi negli ultimi mesi non ne abbiamo avute. E in più siamo al lavoro – conclude così il suo intervento il presidente – per cercare di migliorare questa linea che attraversa tutto il ed andare sempre più incontro alle esigenze degli utenti". Maurizio Seri, amministratore unico di Tft, ha aggiunto:."Purtroppo questo episodio è dettato da un problema infrastrutturale, è già accaduto in passato e temo che non sarà l’ultima volta che succederà".