Pd: “L’archivio storico è già nel caos, dall’assessore Lucherini solo bugie e non risposte concrete”

Arezzo, 16 maggio 2025 – “Siamo già ad oltre 35 giorni per visionare una pratica e l’Assessore Lucherini ci racconta che è stato tutto riorganizzato. Questa situazione, che si era già verificata in passato, dimostra la totale mancanza di capacità amministrativa: questi nuovi ritardi creano nuovamente problemi a professionisti e cittadini ed a tutta l’economia della città, compravendite che si bloccano, cantieri fermi con gravi problemi alle imprese edili e lavoratori, rivenditori di materiale ecc” denunciano Giovanni Donati e Alessandro Caneschi consiglieri comunali Partito Democratico

Arezzo.

"Non è ammissibile che un assessore, profumatamente pagato circa € 6.000,00 lordi mensili, dichiari che questa situazione si è creata per “criticità riscontrate nell’immobile di via della Fiorandola”. E non poteva intervenire prima? Non ne facciamo una questione personale ma ci sembra assurdo che si aspetti le scadenze per rinnovare delle certificazioni che determinano l’accesso all’archivio; ci sembra assurdo che Ghinelli e C. abbiano buttato al vento il progetto di spostare l’Archivio storico in Via Tagliamento continuando a pagare un affitto in via della Fiorandola, in un immobile inadeguato ad oggi non accessibile a professionisti o cittadini con scarsa capacità motoria”.