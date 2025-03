Pd Bibbiena: “Vagnoli renda conto ai bibbienesi dei ritardi sull’Area ex Sacci”

Arezzo, 18 marzo 2025 – “Non si può dire che al nostro sindaco manchi la faccia tosta. Lui che ha un cantiere aperto ormai da più di due anni per la realizzazione della nuova palestra alle Scuole elementari di Bibbiena, con i lavori che dovevano terminare ad Aprile 2024 e invece siamo soltanto a metà dell’ opera" così il Pd Bibbiena.

“Lui che ha un cantiere aperto dal 2018 ( si, dal 2018!) alle scuole Medie di Bibbiena, senza aver mai dato alcuna informazione pubblica sul perché e per ancora per quanto tempo si dovrà attendere per la soluzione del problema. Lui che ad oggi non ha mai dato una spiegazione pubblica del perché non è ancora realizzato e aperto il parcheggio per i camper.

Lui che da due anni lascia che i suoi cittadini e quelli di un paese vicino siano esposti a rischi certificati da ARPAT e AUSL nell’ area ex Sacci. Però nel frattempo pensa bene di puntare il dito contro la Regione per il cantiere di Pollino.

Ovviamente siamo d’accordo con lui quando sostiene che” il Casentino meriti di avere tempi certi di conclusione dei lavori” e ancora di più, diciamo noi, se lo meritano i cittadini di Bibbiena che vorrebbero avere da lui informazioni adeguate sui tanti cantieri aperti ed opere non ultimate.

E riprendendo il discorso sulla variante di Bibbiena lungo la S.R. Umbro Casentinese di fondo valle n. 71, sempre riportando le sue parole, siamo tutti “ consapevoli che rappresenta un percorso necessario per rendere più sicuro, per i cittadini del Casentino e non solo, uno dei punti più critici e pericolosi” e noi aggiungiamo che se lui avesse fatto quanto gli era richiesto, garantendo che l’ area ex Sacci fosse bonificata e resa disponibile a tempo dovuto, l’ opera sarebbe costata 20 milioni, come previsto in origine, e non 32 quelli invece necessari oggi, in conseguenza degli aumenti dei prezzi che hanno caratterizzato tutti questi anni durante i quali l‘opera è rimasta ferma, anche a causa delle sue inadempienze.

Vediamo se la nuova ordinanza di pulizia emessa qualche giorno fa’, questa volta il Sindaco ed i suoi Uffici sono riusciti a farla correttamente, visto che lo stesso Sindaco ha preannunciato un ricorso della Proprietà …. Ma il Sindaco Vagnoli da che parte sta ? dalla parte dello Stato, dei cittadini, dei trasportatori e delle infrastrutture, oppure degli operatori privati?” conclude il Pd bibbienese.