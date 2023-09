Pavone e Zanon. Al via Youth . Music Festival

Si apre questo pomeriggio, alle ore 19 al Teatro Petrarca, la quarta edizione dell’Arezzo Youth Music Festival: il soprano Claudia Pavone, il violinista Giovanni Andrea Zanon, la violoncellista Erica Piccotti e la pianista Martina Consonni daranno vita ad un concerto di alta caratura musicale. Accanto infatti a composizioni celebri (“Tzigane” Op. 76 di Maurice Ravel per violino e pianoforte e “Suite Italienne” No. 1 di Igor Stravinskij per violoncello e pianoforte) oppure Lieder di Schubert e Schumann (“Du bist die Ruh” e “Du bist wie eine Blume”, sarà possibile ascoltare tanti bellissimi brani, poco o nulla frequentati nei concerti, come la “Sonata da Giovan Battista Sammartini” di Alfredo Casella e romanze di Rossini, Bellini e Hahn.

La filosofia di questo festival (divenuto un evento fisso nella stagione concertistica della Fondazione) è ormai ben collaudata: nato per dare spazio a musicisti under 35 è indirizzato principalmente ai giovani, come dimostrano, fra l’altro, anche la scelta dell’orario, le 19, apparentemente inconsueta per un concerto, e il prezzo del singolo biglietto: 8 euro.

"Sono entusiasta di presentare la nuova edizione dell’Arezzo Youth Music Festival – spiega il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon – che per il quarto anno consecutivo porterà ad Arezzo alcuni tra i migliori artisti under 35 del panorama internazionale".

La vocazione giovanile del progetto è testimoniata anche dalla concomitante programmazione di una serie di incontri nelle scuole della città pensati per coinvolgere i giovani: entrare nella scuola è fondamentale. E nessuno meglio di un giovane di successo come Zanon ha qualche reale chance per raggiungere lo scopo.

Il festival continua in ottobre: domenica 8 con il duo Filippo Gorini al pianoforte e Giovanni Andrea Zanon al violino (sonate di Beethoven e Brahms); sabato 14 con l’Orchestra Giovanile di Arezzo diretta dal Maestro Roberto Pasquini, con Kerson Leong al violino (musiche di Mozart) e domenica 22 col trio: Giovanni Andrea Zanon al violino, Pablo Ferrandez al violoncello, Leonora Armellini al piano (musiche di Mendelssohn e Brahms).

Claudio Santori