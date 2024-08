Paura all’ex Lebole. Getta alcol sul fuoco e si ustiona gravemente. La corsa in ospedale

di Matteo Marzotti

AREZZO

Torna ancora a far parlare l’area della ex Lebole e questa volta per un episodio di cronaca. Attorno alla mezzanotte di martedì alla centrale operativa del 118 è arrivata una richiesta di aiuto. Una donna, una 38enne, era rimasta ustionata mentre si trovava insieme ad altre persone, suoi conoscenti, proprio nei pressi dell’ex stabilimento industriale a due passi dal raccordo autostradale. Sul posto si sono diretti immediatamente gli uomini del 118, l’automedica e una ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. La donna era stata investita da un ritorno di fiamma. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la 38enne aveva deciso di spegnere il fuoco acceso nella zona da qualcuno. Per farlo la donna si sarebbe servita di un liquido che credeva essere acqua ed invece si è rivelato essere alcol etilico. È stato un attimo, pochi secondi.

Le fiamme hanno avvolto e colpito la 38enne che ha così riportato ustioni sul 20 per cento del corpo ed in particolare al volto, alle braccia e al torace, le aree maggiormente colpite dal calore sprigionato. Le persone che erano in sua compagnia hanno dato l’allarme chiamando la centrale operativa del 118. Il personale medico dopo aver visitato e soccorso la donna sul luogo dell’incidente ha poi disposto il trasferimento della 38enne al centro ustionati di Pisa. Non sarebbe in pericolo di vita, ma di certo ha riportato ferite di una certa entità visto che è stata rivocerata in codice due (giallo) nell’ospedale pisano per le cure del caso.

I riflettori tornano quindi ad accendersi sull’area dell’ex stabilimento industriale alle porte della città, già in passato al centro di alcuni episodi di cronaca e blitz da parte delle forze dell’ordine per sgomberare la zona da chi cerca qui un riparo per la notte o come luogo per traffici illeciti. Temi che hanno accesso il dibattito dopo quanto accaduto la notte scorsa e che ha visto una 38enne rimanere ferita.