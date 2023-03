Patto civico dà l’ultimatum a Polcri Donati: "Basta, dica cosa vuol fare"

di Lucia Bigozzi "La tarantella politica sta bloccando l’attività della Provincia. Adesso basta". Davanti alla selva di telecamere Marco Donati coordinatore delle liste civiche aretine insieme a Francesco Carbini, si infiamma e mette nel target il centrodestra e il presidente Polcri. E’ a lui che lancia una sorta di ultimatum: "Ha dichiarato pubblicamente di battersi contro l’arroganza del potere, di essere un uomo libero dai condizionamenti dei partiti: oggi è ostaggio dei partiti". C’è di più nell’analisi sulla vicenda nella quale da mesi si stanno avvitando gli schieramenti. C’è il riferimento a un incontro con Polcri: "Il presidente ha detto a me e a Carbini: ’non pensavo arrivassero a tanto’. Frase sibillina che lo invito a chiarire. Lo abbiamo visto preoccupato e altalenante; il presidente riceve pressioni politiche? Se è un uomo libero non dovrebbe averle, altrimenti è meglio fare festa tutti". Nel ragionamento Donati si scalda e ne ha per tutti, non prima di aver messo sul tavolo la delusione delle civiche che rappresenta e della consigliera provinciale Stella Scarnicci, per aver creduto in Polcri e nei suoi intenti programmatici: "Dalla Casa dei Comuni ai territori. Alle elezioni lo abbiamo sostenuto così come hanno fatto dal centrodestra e dal centrosinistra,...