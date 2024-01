Pasqui spinge l’Alberoro. Sansovino eliminata

Fa festa l’Alberoro, la formazione di Marco Bernacchia con una prova di orgoglio batte l’Affrico nel turno di Coppa Italia per 1-0 grazie alla rete siglata da Pasqui nei primi minuti del secondo tempo. Vittoria di misura che vale il passaggio del turno, ovvero l’accesso ai quarti di finale in programma il 24 gennaio. Qui l’Alberoro affronterà il Montalcino. I biancoverdi, domenica sconfitti dalla Sansovino in terra aretina, per 5-2, si sono per così dire vendicati andando a vincere davanti al proprio pubblico per 1-0. Vittoria che elimina la Sansovino e porta il Montalcino ai quarti contro appunto la squadra di Bernacchia. appuntamento per il 24 gennaio in casa dei biancoverdi per una partita che si disputerà in gara unica. Le altre partite dei quarti saranno Centro Storico Lebowski-Belvedere, Fiesole-Antella e San Marco-Larcianese.