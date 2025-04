Pasqua al Parco: itinerari e sorprese. È già record di prenotazioni . Riapre il giardino della Valbonella

Boom di visitatori in questi giorni per il Parco delle Foreste casentinesi. Moltissime le persone che hanno deciso di passare le festività pasquali in mezzo ad una natura incontaminata e alla scoperta dell’area protetta. I tanti servizi fatti dai media nazionali ed internazionali, anche sulla scuola pastori, hanno attirato tantissime persone in Casentino. E per accorglierle nel migliore dei modi i dirigenti del Parco hanno deciso di aprire le strutture didattico-informative. In particolare il giardino botanico di Valbonella, che solitamente si "risvegliava" per il 25 aprile, quest’anno inaugura il suo periodo di apertura oggi, per dare la possibilità ai visitatori di scoprire gli ambienti del Parco anche durante questo fine settimana di festa.

Alla ricca fauna anfibia degli spazi umidi del Giardino è stato anche dedicato un servizio del giornalista Rai Samuele Amadori, che ha intervistato il tecnico Matteo Ruocco e la presidente dell’ente Claudia Mazzoli. Anche i centri visita e i punti informativi del Parco, vere e proprie porte d’accesso all’area protetta, saranno attivi per dare un punto di riferimento al visitatore che intende scoprire il territorio dell’area protetta in questa stagione. Queste strutture sono dislocate sia sul versante romagnolo sia su quello toscano, all’interno dei comuni il cui territorio ricade all’interno dell’area protetta. In particolare i centri visita, alcuni dei quali sono stati recentemente completamente rinnovati, ospitano una presentazione generale del territorio, che si sviluppa poi seguendo un tema specifico, diversificato per ogni centro. Alla reception è possibile avere informazioni sul territorio e sulla rete escursionistica, oppure acquistare pubblicazioni e gadget del Parco. Il visitatore può inoltre osservare, in alcune strutture, gli allestimenti tematici, "i popoli del Parco", "la foresta", "la fauna", realizzati con l’obiettivo di stimolarne la curiosità e introdurlo al territorio che si accinge a conoscere. Non mancano spazi e giochi didattici e interattivi dedicati ai più piccoli, che possono qui passare alcune ore all’aria aperta divertendosi. Per la dislocazione e gli orari degli spazi informativi, didattici e ricreativi del Parco si può consultare la pagina: https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/multimedia/mappainterattiva/strutture-didattico-informative.