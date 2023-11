Partita la settima squadra della Vab castiglionese alla volta di Prato

Arezzo, 9 novembre 2023 – “Pronti e attrezzati per aiutare chi in questo momento vive giorni difficili”.

Luca Burroni, presidente della Vab sezione di Castiglion Fiorentino, racconta questi frenetici giorni di emergenza a causa dell’alluvione vissuti a Prato e zone limitrofe.

“Oggi è partita la settima squadra, ogni squadra è composta da tre persone, equipaggiate di idrovore, motopompe ed elettropompe. In questi giorni abbiamo acquistato un’altra idrovora e grazie, poi, ad un’azienda castiglionese abbiamo anche un’altra motosega.

Il pensiero va a chi ha bisogno ma anche alla nostra città e alla Valdichiana, perché non sappiamo mai dove possono cadere le cosiddette ’bombe d’acqua” aggiunge Burroni.

Sono state giornate intense tra bonificare e pulire le zone, ma sono stati giorni anche difficili nel vedere i propri conterranei senza una casa, ricordi spazzati via dalla furia dell’acqua e del vento, con il cuore gonfio di paura e timore del domani, impauriti perché, a volte, incapaci di superare i momenti di sconforto.

“Il lavoro è tanto e altrettanti sono stati i danni. Ora guardiamo il cielo fiduciosi che la pioggia non spazzi via anche le ultime speranze. La popolazione è allo stremo, ma noi saremo lì a fare il nostro lavoro, a prestare il nostro contributo per fronteggiare l’emergenza”.

E alla domanda qual’è il ricordo di questi giorni, il presidente degli “angeli arancioni” afferma: “l’accoglienza, nonostante tutto il sorriso e la forza di volontà non sono mai andati via nei cuori dei toscani”.

“Non poteva mancare anche il contributo del nostro volontariato per fronteggiare l'emergenza che ha duramente colpito in queste ore, le province di Prato, Firenze e Pistoia. Ancora una volta grazie agli uomini e alle donne della Vab di Castiglion Fiorentino per il loro encomiabile servizio” conclude il sindaco Mario Agnelli.