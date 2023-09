Parte la caccia al binomio perfetto L’intesa con i cavalli per la svolta

di Sonia Fardelli

Otto cavalli in cerca di conferma. Sono gli stessi di giugno, scelti ieri durante la cerimonia della bollatura. Ad aprire la piazza sarà Porta Santo Spirito che dovrebbe affidarsi a Gianmaria Scortecci su Doc, un sella italiano di 12 anni che ha disputato 8 giostre vincendone 3. Non ha quella semplicità di guida che aveva Napoleone il cavallo che ha fatto veramente esplodere sulla lizza Scortecci, ma Gianmaria nel frattempo è ulteriormente maturato.

Secondo dovrebbe correre Elia Cicerchia che ha confermato Olympia, una femmina haflinger di 15 anni con cui ha corso 6 giostre vincendone 3. All’inizio il forte giostratore gialloblù non sembrava trovarsi molto bene con questa cavalla, poi l’intesa è andata migliorando.

A sfidare per secondi il Buratto i giovani giostratori di Porta Sant’Andrea, freschi di vittoria. Saverio Montini giostra di nuovo con Siria, quella che lui stesso definisce la cavalla del suo cuore per il forte feeling che ha con lei. L’esordio nel giugno 2022 è stato disastroso: un 2 marcato e pure carriera lenta. Ma da allora in poi Montini in sella a Siria ha sempre colpito il 5. È il binomio che può cambiare le sorti della Giostra.

Tommaso Marmorini scende sulla lizza con Conte Darko, un sella italiano di 10 anni con 6 giostre corse e 1 vittoria. Oggi dovrà dare certezze.

Davide Parsi ha formato un binomio molto forte con Biancaneve, una sella italiana di 11 anni che ha corso solo 2 giostre, ma che è già una professionista con una facile gestione al pozzo e belle carriere. Potrebbe davvero essere il destriero dell’apoteosi di Porta del Foro.

L’altro cavaliere Francesco Rossi si affida ancora a Rocky, un cavallo appaloosa di 14 anni alla sua quarta giostra. Nella simulata di giovedì ha fatto carriera lenta, ma in Giostra non ha dato problemi sul tempo. Tallurino con questo soggetto si trova molto bene e oggi dovrà arrivare anche la conferma di una continuità sui punteggi, o meglio sul 5, l’unico punteggio che nella Giostra moderna porta frutti.

Niccolò Paffetti per Porta Crucifera si affiderà ancora una volta a Rosa de Moscheta 11 anni haflinger. Entrambi sono alla seconda esperienza in Giostra e forse è presto per poterli giudicare. Lorenzo Vanneschi torna sulla lizza con Pinocchio, un haflinger di 14 anni con tre giostre disputate, che i cruciferini vantano essere uno dei migliori cavalli presenti adesso in Giostra.