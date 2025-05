Incidente, giovanissima in bicicletta è in codice rosso: investita da un’auto

Lucignano (Arezzo), 25 maggio 2025 – Paura in provincia di Arezzo: una minorenne in bicicletta si è scontrata con un’auto e ha riportato gravi ferite. Per questo è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Le sue condizioni vengono valutate dai medici. Accade intorno alle 13.20 di domenica 25 maggio sulla strada provinciale 25. C’è stato uno scontro fra la bici della ragazza e una macchina.

Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sono quindi partite le chiamate al 118. Sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, quella della Pubblica Assistenza Avis di Foiano oltre alle forze dell’ordine.

Il personale sanitario, nel valutare le condizioni della giovane, hanno fatto intervenire anche l’elicottero Pegaso per il trasferimento all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso, visto che le condizioni della ragazza erano gravi. Spetterà ora alle forze dell’ordine capire cosa è accaduto e ricostruire la dinamica dell’incidente.