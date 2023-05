Parco Giotto, torna il bar Menchetti apre a fine mese

L’estate al parco Giotto si trascorrerà all’insegna della qualità gastronomica targata Menchetti e dei tanti eventi firmati anche da Koinè. Lo abbiamo detto tante volte, ma adesso c’è la conferma. C’è la data ufficiale dell’apertura del locale, per tutti il "Mondrian", al parco Pertini. Il 31 maggio alle 7, apre finalmente i battenti il locale tanto atteso. Dalle 17 l’inaugurazione con musica e tante altre sorprese per grandi e piccini.

Il progetto vede a braccetto Menchetti, il colosso del food, e la cooperativa Koinè che nell’aprile 2021 aveva vinto il bando per la concessione dell’immobile, di proprietà del Comune, per quindici anni, con diritto di prelazione per altri quindici. Da quando i colori sgargianti dell’edificio fecero il loro ingresso nel parco, tra i frequentatori e non solo, non si parlava di altro. In tanti aspettavano un locale nel cuore del parco, punto di ritrovo di bambini, famiglie, anziani e giovani. Ognuno con una motivazione propria: "Finalmente! Come poteva in un parco come questo mancare un bar?". E poi "Finalmente un punto di ristoro, un luogo dove prendere un gelato con i bambini o bere una bibita". O "Non vedo l’ora di passare qui le mie serate, soprattutto d’estate". Insomma l’idea da subito è apparsa vincente.

La cooperativa Koinè aveva lavorato al progetto, "È una sperimentazione di rigenerazione urbana" aveva spiegato il direttore Paolo Peruzzi. "Vogliamo restituire alla città un punto di aggregazione, che permetta ai frequentatori della zona di viverla con qualche servizio in più. Quella varietà di colori vuole indicare uno spazio condiviso, aperto a contributi culturali diversi, ricco".

Già da tempo i contatti erano attivati e la programmazione degli eventi pronta a partire. Tra le idee: "Teatro e animazione per bambini, attività fisica per anziani, in estate il dopo cena con musica dal vivo, presentazione libri, nell’ottica anche di una valorizzazione di talenti locali" aveva spiegato Peruzzi. Bar, ristorante, gelateria e molto altro. "Accanto all’edificio sorgerà un gazebo, con una sessantina di posti. D’inverno sarà chiuso e riscaldato, in estate sarà en plein air. Un luogo dove poter mangiare all’aperto nel verde" aveva spiegato Corrado Menchetti. Colazioni con prodotti da forno, merende, pranzi e aperitivi con il cocktail bar, cenare tra hamburger e pizze.

In pratica apertura no stop. "Lo avevamo promesso ed eccoci qua. Aspiriamo a far tornare il parco quello di una volta, ritrovo e luogo di incontro, convivialità e svago per tutti", spiega Corrado Menchetti. Ora manca solo l’arredo, ispirato alle composizioni cromatiche proprio di Piet Mondrian. Alla domande che i tanti frequentatori del parco si facevano: ma quando apre il locale? Adesso possiamo dare una riposta certa: il 31 maggio.