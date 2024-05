Paolini punta sul cambiamento: "Vogliamo tracciare una via nuova"

Presentata la lista dei candidati a sostegno di Laura Paolini che alle prossime amministrative correrà per diventare sindaco di Foiano della Chiana. La professoressa Paolini e la sua lista Cantiere Foiano è appoggiata dai partiti di centrodestra (Lega, Fdi, Fi, Noi Moderati, Udc) e da Italia Viva e dal M5S. Adesso è ufficiale tutta la squadra: Alessandro Agnoletti 44 anni, consulente aziendale; Erminia Patrizia in Montagni 75 anni, pittrice di porcellane; Ilaria Braconi in Farnetani, 37 anni infermiera; Nario Bruschi 78 anni ex imprenditore; Massimo Di Chiara, 52 anni, dirigente coldiretti, ex presidente del Carnevale di Foiano; Ivana Giorgi, 52 anni, amministratrice Casa Vacanze; Roberta Giovacchini, 56 anni, insegnante; Daniela Meucci in Poccioni 61 anni casalinga; Alessandro Pratesi, 49 anni, bancario; Marco Salvadori, 61 anni, imprenditore edile; Luigi Silvestro, commerciante nel settore del riciclo metalli; e Marna Sonnati in Rampi, funzionario Ministro Grazia e Giustizia. Come ha detto la candidata a sindaco Laura Paolini, "un gruppo di persone che voglio prima di tutto ringraziare per la disponibilità e la passione con cui hanno accettato la candidatura, donne e uomini con età anagrafica e competenze diverse, provenienti da esperienze ed ambiti professionali trasversali che hanno deciso di metterci "la faccia". "Ciascuno di loro ha "scelto" Cantiere Foiano per il forte desiderio di portare un significativo contributo al cambiamento di questo paese per tracciare un destino diverso a Foiano ed a Pozzo fatto di: sicurezza, cultura, sviluppo, nuove opportunità e lavoro", conclude Paolini.