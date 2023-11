"Paola Cortellesi: "Domani è adesso" contro la violenza sulle donne"

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero: mentre Paola Cortellesi gira il Paese incontrando le storie delle donne italiane, dalla copertina di Vanity Fair lancia un messaggio e apre uno squarcio sul futuro da costruire ora: domani è adesso. E fa un appello alle due più potenti: Giorgia Meloni ed Elly Schlein per agire subito su una delle emergenze italiane: la violenza domestica, i femminicidi, il contrasto alla "mentalità avvelenata" del patriarcato. Da un caso cinematografico a uno politico: la regista spiega perché, per contrastare la violenza contro le donne, bisogna partire dall’educazione all’affettività nelle scuole.