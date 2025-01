Palio, il drappo dovrà ricordare il Giubileo

Prosegue il lavoro di avvicinamento al Palio dei Rioni 2025 in programma il prossimo 15 giugno. All’indomani della nomina all’unanimità del Magistrato del Palio dei Rioni che per il terzo anno consecutivo sarà Pierpaolo Mangani, è stato anche pubblicato il bando per la realizzazione del drappo del Palio. Nell’anno del Giubileo, la Commissione Drappo dell’Ente Palio ha deciso di onorare questo importante appuntamento. Il bozzetto del drappo dovrà, dunque, contenere la parola Giubileo 2025.

I candidati potranno presentare un solo bozzetto di Palio di formato A3 con sviluppo verticale, con allegata una relazione sul significato del soggetto proposto. Il materiale, insieme al curriculum vitae del candidato stesso inserito in apposita busta sigillata, dovrà essere spedito o consegnato a mano all’ufficio Pro Loco di Castiglion Fiorentino entro il 5 marzo prossimo. Per il materiale spedito farà fede il timbro postale d’invio.

Il bozzetto e la relazione dovranno pervenire in forma anonima. La Commissione renderà pubblico il risultato del concorso al vincitore e a tutti i partecipanti entro il 20 marzo. "Aspettiamo le vostre opere originali, creative ed emozionanti nel rispetto delle regole contenute nel bando allegato al post con il modulo di iscrizione", confermano gli organizzatori del Palio.

Anche quest’anno, subito dopo la nomina del Magistrato, sono state esposte, su Palazzo San Michele, le bandiere dei tre Rioni per annunciare l’inizio solenne dell’anno paliesco. L’affissione ha fatto, dunque, scattare il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Palio che, quest’anno si terrà domenica 15 giugno. Tra le altre novità, durante la prima convocazione della commissione folklore è stata definita anche la data per la Gara Musici e Sbandieratori che si svolgerà sabato 7 giugno. Intanto Pier Paolo Mangani si è messo subito al lavoro. "Ringrazio per la fiducia che tutto la Commissione Superiore mi ha rinnovato riconfermandomi, per il terzo anno consecutivo, nel ruolo di Magistrato del Palio dei Rioni", ha ricordato Mangani.

"Fin da subito mi metto a disposizione dei Rioni per far crescere ancor di più la nostra manifestazione. Auguro buon lavoro a tutti noi e ringrazio l’Ente Palio per la mia nomina a Magistrato del Palio".

La.Lu.