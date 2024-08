Palazzo Cavallo . Uffici chiusi per il ponte di Ferragosto

Ponte di Ferragosto per gli uffici comunali. Il Comune di Arezzo comunica infatti la chiusura degli uffici comunali non solo per Ferragosto ma anche per le giornate di venerdì 16 e sabato 17 agosto. Sono previste tre giornate di chiusura dei servizi dell’ente su deliberazione di Giunta Comunale numero 204/2024. In entrambe le giornate del 16 e 17 agosto, sarà comunque garantita l’apertura dei seguenti servizi: il servizio Polizia Municipale e il servizio recezione denunce di morte dalle ore 10 a mezzogiorno.