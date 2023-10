Paesi oltre il campanilismo. La storia e le tradizioni raccontate in un guida

Superare i limiti di campanile e lavorare per il bene di un territorio. Lo sanno bene le comunità di Mercatale e Lisciano Niccone, separate sulla carta da un confine regionale, ma da sempre profondamente unite e desiderose di collaborare. Oggi quella collaborazione si è trasformata anche in un progetto associativo concreto che sta portando dei frutti. Il Comitato "Insieme per la valle" è da pochi mesi formato da un bel gruppo di ragazzi delle due realtà territoriali che si frequentano da sempre e condividono esperienze di amicizia e d’affetto che si sono create nel tempo. Un importante contributo a questa evoluzione è venuto dalla salute e dallo sport: per la salute, le popolazioni di Lisciano Niccone e Mercatale hanno costituito e supportato le attività della Misericordia della Val di Pierle. Per lo sport nella Upd Val di Pierle faticano insieme i ragazzi dei due paesi e le due comunità cooperano in maniera entusiastica alla organizzazione della tradizionale corsa ciclistica del Primo Maggio. In questi mesi il Comitato "Insieme per la valle" ha realizzato con passione la "Guida Alta Valle del Niccone e Val di Pierle". Non un semplice lavoro storico, ma una ricerca accurata e dettagliata sul territorio che promette ai lettori uno sguardo approfondito e pratico sulle opportunità e le bellezze di queste aree. Un viaggio attraverso le pagine che non solo narra la storia e la cultura, ma anche le numerose possibilità di soggiorno, acquisto e svago. Il volume rappresenta una risorsa sia per i residenti, che potranno riscoprire le radici e le bellezze del loro territorio, sia per i visitatori e i turisti desiderosi di esplorare angoli meno conosciuti ma ricchi di fascino.

La guida, infatti, è stata pensata e realizzata in doppia lingua. L’autore è Marcello Silvestrini, già docente ordinario di didattica delle lingue moderne alla facoltà di lingua e cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia. Il primo appuntamento pubblico per la sua presentazione è fissato per domenica alle ore 17 proprio a Lisciano Niccone nella sala della ProLoco cittadina di via dei Bringoli. Durante la presentazione, l’autore ed i patrocinatori condivideranno con il pubblico le loro esperienze e le storie raccolte durante la redazione della guida. Sarà inoltre un’occasione per scambiare idee, proposte e suggerimenti, in un clima di condivisione e valorizzazione del patrimonio locale.

La.Lu.