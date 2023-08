“Pacchetto Scuola” a Montevarchi

Arezzo, 30 agosto 2023 – Ogni anno viene attivato il cosiddetto "Pacchetto scuola", un contributo economico rivolto agli studenti iscritti a una scuola secondaria di 1° e 2° grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali. Il “Pacchetto scuola” è rivolto specificatamente agli/alle studenti/tesse residenti nel Comune di Montevarchi con età non superiore a 20 anni (cioè fino a 20 anni e 364 giorni): che attualmente frequentano la classe V della scuola primaria e che si iscrivono, per l’anno scolastico 2023-2024, al 1° anno di una scuola secondaria di primo grado; iscritti/e, per l’a.s. 2023-2024, ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali; iscritti/e per l’a.s. 2023-2024 a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

Per accedere al “Pacchetto scuola” sono necessari i seguenti requisiti economici: avere un Indicatore economico equivalente (ISEE) familiare non superiore all’importo di euro 15.748,78 (tale requisito non si applica per gli studenti diversamente abili con handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 o con invalidità non inferiore al 66%). La domanda d’ammissione al bando, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del/lla richiedente, deve essere presentata dal 28 agosto al 22 settembre 2023 compreso esclusivamente tramite il servizio on line disponibile al seguente indirizzo: https://valdarno.gesocial.it/comuni/comune-di-montevarchi/pacchetti-scuola-2023-2024/ Non è ammessa la presentazione in nessun’altra forma (a mano, email, pec..) Prima di presentare la domanda, si consiglia di prendere visione del bando disponibile sul sito del Comune www.comune.montevarchi.ar.it nello spazio “bandi e concorsi” alla voce “altri bandi e avvisi pubblici”, all’interno di “bandi aperti”. Poiché il “Pacchetto scuola” è un incentivo economico individuale, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) si ricorda che i richiedenti il beneficio saranno sottoposti a controllo e pertanto sono tenuti a conservare la documentazione delle spese sostenute (art. 6 del bando). Insomma, una misura importante per le famiglie in maggiore difficoltà economica.