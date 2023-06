OU in Arezzo riqualifica il parco di via Emilia

Arezzo, 6 giugno 2023 – OU in Arezzo torna a fare Community Service in città!

"Come lo scorso anno per la Palestra Petrarca, anche quest’anno avvieremo una nuova edizione del progetto estivo volto all’abbellimento di alcune aree cittadine. Ogni estate il gruppo di studenti PCS (President Community Scholars) arriva ad Arezzo dagli Stati Uniti con lo scopo di mettere in atto progetti volti a ridare nuova vita e nuova estetica ad alcune zone della città.

La location per questa estate è stata individuata nel parco di Via Emilia che, molto spesso, viene usato proprio dai nostri studenti per le loro attività all’aperto. In concerto con Comune di Arezzo e Retake Arezzo, il gruppo PCS avvierà una serie di lavori di rigenerazione e decorazione, che si svolgeranno tra il 19 ed il 23 giugno 2023 al parco di Via Emilia.

Un percorso di ripristino di questo indispensabile polmone verde che vedrà il suo culmine con l’evento finale, previsto proprio nell’ultimo giorno: 23 giugno; momento in cui verranno presentati i lavori svolti a tutti i giornalisti (invitati per le 11) che interverranno a documentare l’evento, ma soprattutto verrà lanciato il “Field Day!” e cioè un invito aperto alla cittadinanza per participare, insieme ai nostri studenti americani, alle attività previste (basketball, volleyball, calcetto, snack e tanto altro) e godersi il rinnovato parco pubblico".