Ottobre è il mese della prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento

Arezzo, 8 ottobre 2021 - Ha inizio il mese della prevenzione del rischio dei disturbi specifici dell’apprendimento organizzato dal Centro Clinico Polispecialistico Il mandorlo. Dal 27 settembre e per tutto il mese di ottobre Il Mandorlo, centro clinico accreditato dalla regione toscana per la diagnosi e il trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento, offre un colloquio di 30 minuti e un test di screening completamente gratuiti per famiglie e bambini della scuola primaria. L’iniziativa ha luogo nella sede del Centro, in via Concino Concini.

Ma cosa sono i disturbi specifici dell’apprendimento? Spesso abbreviati con l’acronimo DSA, sono disturbi del neurosviluppo che si manifestano con deficit di lettura, scrittura o calcolo. Se ne distinguono 4: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Una diagnosi precoce può fare la differenza nel trattamento di tali disturbi e, di conseguenza, nella vita quotidiana dei soggetti. “L’idea del mese della prevenzione nasce dalla necessità di evidenziare il prima possibile eventuali vulnerabilità nel bambino, così da poter intervenire in modo efficace fin dall’inizio, sia che tali difficoltà si rivelino disturbi gravi, sia che si tratti di semplici lacune in determinati ambiti – spiega lo psicologo Francesco Zarro.

Secondo le linee guida della regione, la fase di diagnosi vera e propria avviene dalla terza elementare ma noi vogliamo allargare questa possibilità a tutti i bambini della scuola primaria. In questo modo possiamo creare approcci personalizzati e individualizzati a livello familiare e scolastico con strumenti compensativi e dispensativi”. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0575 1651583 o inviare una mail all’indirizzo [email protected] Tutto lo staff del Mandorlo resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.