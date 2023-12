Ottava vittoria di fila per la Polisportiva Galli

Arezzo, 04 dicembre 2023 – Bella da impazzire. Non si ferma la marcia della Polisportiva Galli, che innesta l’ottava vittoria in fila prendendosi la vetta solitaria. Ancora una volta la formazione di coach Garcia disputa una grande gara contro Limonta Costa Masnaga e dopo un primo tempo in equilibrio, trova l’allungo decisivo nel terzo quarto controllando gli ultimi dieci minuti. Un successo che dimostra ancor di più la forza di questo gruppo, sempre più protagonista del girone A di Serie A2. Avvio a ritmi blandi con le due squadre a rispondersi colpo su colpo. Ravelli e Allievi si metton in evidenza nelle fila di Costa, ma San Giovanni Valdarno trova buone soluzioni da Nasraoui e Amatori chiudendo la prima frazione 24-19. Nel secondo periodo partono meglio le lombarde, con Gorini e Ravelli protagoniste del controsorpasso sul 25-29. Bocola prima e Mioni poi rispondono per le rime (34-31), ma Tibè e Gorini firmano l’ennesimo sorpasso ospite sul 34-36.

Garcia chiama subito minuto di sospensione al rientro una scatenata Mioni produce il contro break che vale il 39-37 all’intervallo. Dopo la pausa lunga è San Giovanni Valdarno a uscire meglio dallo spogliatoio: Rossini e Reggiani confezionano il più sette (45-38), mentre Ravelli prova a tenere in scia le compagne. I canestri di Nasraoui e Rossini obbligano però coach Andreoli al timeout, sul punteggio di 49-41. La pausa fa bene alle ospiti che con una super Ravelli e Bernardi, accorciano fino al 51-48. La formazione di Garcia riprende però a macinare punti su punti e grazie a De Cassan e Mioni sono ben nove le lunghezze di margine al trentesimo sul 59-50. Nell’ultima frazione Mioni e De Cassan si dimostrano tra le più ispirate, firmando la doppia cifra di scarto. Il più quattordici lo realizza Rossini, che a sei minuti dalla fine inizia a indirizzare la contesa. Costa Masnaga arranca e la bomba di Lazzaro seguita dai due punti di Nasraoui valgono il più venti (76-56) che lancia i titoli di coda. Nel finale la Limonta limita i danni riducendo il passivo: al PalaGalli termina 78-69. Polisportiva

A. Galli San Giovanni Valdarno – CLV-Limonta Costa Masnaga 78 – 69 (24-19, 39-37, 59-50, 78-69)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 1 (0/2, 0/1), Nasraoui* 17 (7/14, 1/2), Rossini* 10 (4/4, 0/2), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 11 (4/8, 1/2), Lazzaro 3 (0/3, 1/3), Sposato NE, Mioni 16 (6/8 da 2), Bocola* 8 (1/3, 2/2), Amatori 4 (1/2 da 2), De Cassan* 8 (2/3, 1/2). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 25/47 – Tiri da 3: 6/14 – Tiri Liberi: 10/13 – Rimbalzi: 36 7+29 (Nasraoui 9) – Assist: 11 (Rossini 5) – Palle Recuperate: 11 (De Cassan 4) – Palle Perse: 16 (Reggiani 4)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 17 (2/6, 4/7), Cibinetto 2 (1/1, 0/1), Osazuwa 6 (3/5, 0/1), Caloro NE, Gorini 9 (0/1, 2/4), Piatti*, N’guessan* 3 (0/5, 1/1), Allievi* 6 (2/7 da 2), Bernardi 6 (3/3, 0/2), Pappalardo 7 (2/6, 1/3), Tibè* 13 (5/9, 0/1). Allenatore: Andreoli L. Tiri da 2: 18/43 – Tiri da 3: 8/22 – Tiri Liberi: 9/14 – Rimbalzi: 37 12+25 (Tibè 9) – Assist: 7 (Allievi 3) – Palle Recuperate: 9 (Allievi 4) – Palle Perse: 16 (Allievi 5)