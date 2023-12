"Ospedale, restano ancora troppe carenze"

"Ospedale del Casentino: occorre il massimo impegno della Regione per preservarlo e valorizzarlo. Ancora troppe le carenze". Lo sostiene il consigliere regionale della Lega, Marco Casucci, che aggiunge: "La situazione del reparto di emergenza e urgenza dell’ospedale del Casentino rimane delicata, motivo per cui ho voluto, alcune settimane orsono, presentare un’interrogazione per conoscere quali fossero le azioni messe in campo dalla Regione per risolvere in maniera adeguata la problematica. Apprendo, quindi, con soddisfazione l’espletamento di un concorso relativo alla medicina di urgenza che potrà permettere l’assunzione di nuovi medici, oltre alla proposta di mirati benefits per chi sceglierà di lavorare in un’area come quella in oggetto, metodica che spero possa in futuro allargarsi anche alle principali specialistiche: radiologia, medicina interna, cardiologia".