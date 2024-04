Ordine pubblico, torna la movida

In queste ore le ultime bizze del maltempo, con un paio di giorni dove sono attese piogge e una temperatura sotto le medie. Ma nei fatti la buona stagione è alle porte e con quella, i nuovi passi della movida. Già sabato scorso il centro aveva dato l’impressione di tornare a una buona presenza a cominciare dalle piazze strategiche. Ed è solo l’inizio di una cavalcata che da qui ci porterà fino all’estate. Movida che un anno fa era stata al centro di vari interventi del comitato dell’ordine pubblico, sempre sotto la spinta del prefetto Maddalena De Luca. Allora le esigenze degli abitanti della notte si incrociavano con quelle dei residenti, spesso entrando in collisione. Vedremo quest’anno, anche alla luce della probabile chiusura al traffico dell’asse centrale di via Roma e di parte di via Crispi sia il venerdì sera che il sabato sera. Da parte della polizia municipale, come spesso ribadito dal comandante Aldo Poponcini e chiesto dal sindaco Alessandro Ghinelli, continuerà la rete dei controlli in particolare per tenere sotto controllo l’abuso di alcol. Tra l’altro avendo almeno sulle strade uno strumento in più: il prossimo codice della strada, di imminente approvazione, che stringe le misure intorno alla guida in stato di ebbrezza.