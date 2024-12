“Opere strategiche per il Valdarno”. La consigliera regionale Tozzi commenta un provvedimento bipartisan

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Elisa Tozzi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, commenta un accordo raggiunto ieri e che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche presenti all'interno dell'assemblea toscana. "E’ un giorno importante - scrive Tozzi - perché abbiamo costruito un ordine del giorno collegato al documento di economia e finanza, per condividere l’impegno a destinare quelle risorse libere derivanti dai fondi di sviluppo e coesione, oggetto dell’accordo tra la Regione Toscana e il governo nazionale, per sostenere come si deve la realizzazione di opere strategiche sia per il Valdarno fiorentino che per quello aretino." Si tratta di un atto bipartisan - prosegue Tozzi - dove ci saranno la mia firma, la firma del consigliere Benucci e la firma dei due consiglieri di Arezzo, nonché del mio collega Veneri. In questo modo vogliamo sancire un impegno serio da parte della Regione Toscana a finanziare opere strategiche per il territorio del Valdarno, una terra di confine a cavallo tra due province, che ha un valore strategico da un punto di vista logistico e produttivo. Per la questione dei trasporti sappiamo bene quanto le due province dialoghino tra loro e abbiano problematiche e criticità che debbono essere affrontate in modo organico. Questo è sicuramente il massimo risultato che potevamo ottenere, e sono contenta di aver trovato questa strada, perché da tempo chiedevo che le risorse del FSR, liberate per effetto dei fondi dati dal governo nazionale (e questo va ribadito), fossero finalmente destinate a quell’area strategica della Toscana. Oggi sono contenta che su questo ci sia stata un’ampia convergenza".