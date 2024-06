Opere pubbliche, Bibbiena riparte. Palestra e asilo avanti con i lavori

di Sonia Fardelli

Subito dopo la conferma a sindaco Filippo Vagnoli, torna ad occuparsi di lavori pubblici a , che stanno ripartendo a pieno ritmo proprio in questi giorni. E con importanti progetti: la realizzazione della nuova palestra che dovrebbe essere finita entro il 2025, l’asilo nido Stazione, il rifacimento di piazza Garibaldi e dei lavatoi a Soci. I lavori alla palestra stanno andando avanti in maniera spedita e presto quest’opera attesa da tempo dalla cittadinanza sarà completata.

"Se non ci saranno impedimenti esterni – garantisce Vagnoli – nel 2025 riusciremo a consegnare i locali alla scuola e all’intera comunità". La costruzione del primo blocco, nella parte anteriore dell’edificio scolastico, prevede la realizzazione di spogliatoi e aule a livello superiore. La palestra sorgerà nella parte posteriore dell’edificio.

"Si tratta senza dubbio di un intervento storico poiché a non c’è mai stata una palestra con queste caratteristiche – spiega il sindaco – adatta cioè a ospitare le attività della scuola ma anche quelle delle associazioni cittadine. Avere spazi per i giovani è molto importante oggi. Questo percorso aiuterà molte nostre realtà associative ad offrire nuove opportunità alla popolazione".

La costruzione della nuova palestra, ad uso scolastico e pubblico, è stata resa possibile da un finanziamento statale di 1 milione e mezzo di euro. L’opera sta sorgendo su un precedente immobile ormai in disuso che un tempo aveva ospitato le classi della scuola primaria . A Stazione, non lontano dal parco del centro sociale, in un’area completamente rigenerata, si stanno portando avanti anche i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido, il secondo per il comune, che porterà a 120 i posti disponibili per le famiglie. L’investimento in questa struttura è di oltre 1 milione di euro da risorse del Pnrr. A Soci sarà presto aperto il cantiere per la riqualificazione di piazza Garibaldi, cuore del paese.

Dopo la nomina, avvenuta qualche mese fa, del progettista per la redazione del progetto esecutivo del primo stralcio dell’intervento, si attendono gli ultimi documenti per far partire il percorso che coinvolgerà la piazza ma anche una porzione significativa del centro storico con i lavatoi. Il progetto per il rifacimento di piazza Garibaldi, è stato oggetto nel 2021 di un processo di condivisione con tutta la cittadinanza, chiamata ad esprimere le proprie idee prima in un questionario e poi in un’assemblea pubblica.