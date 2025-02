Operai in impresa edile a tempo determinato

1 OPERAIO DI MANOVRA

Si ricerca personale con patente C per azienda di Arezzo. La figura individuata sarà impegnata in lavori di installazione e manutenzione di acquedotti, fognature e metanodotti. Saranno valutati anche profili senza esperienza. Lavoro full time, contratto a tempo determinato.

Codice: AR-248882.

Scadenza: 10 marzo

1 MANOVALE EDILE

Per impresa edile in zona Arezzo si ricerca manovale edile. La persona inserita si occuperà di lavori di manovalanza nei cantieri edili. Lavoro full time, a tempo determinato. Indispensabile mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e i vari cantieri. Codice: AR-248565.

Scadenza: 3 marzo