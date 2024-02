Open Day universitario, grande interesse per gli appuntamenti di orientamento

Arezzo, 20 febbraio 2024 – Le sedi dell’Università di Siena si sono aperte oggi anche ad Arezzo e San Giovanni Valdarno per accogliere le studentesse e gli studenti iscritti all’Open Day, la giornata dedicata all’orientamento per la scelta del corso di studi che si è tenuta presso la sede universitaria del Pionta.

Ai molti partecipanti provenienti dall’ambito cittadino e provinciale, si sono aggiunti molti studenti provenienti da altre zone arrivati in modo autonomo o tramite le scuole, oltre che insegnanti e familiari. L’Open Day si è tenuto in contemporanea anche a Siena e Grosseto.

In totale sono state oltre 3400 le prenotazioni per partecipare agli incontri nelle varie sedi universitarie, oltre che ad Arezzo e San Giovanni Valdarno, anche a Siena e Grosseto, a dimostrazione del positivo riscontro riguardo all’interesse verso l’offerta formativa Durante l’evento, i docenti hanno presentato ai giovani delle scuole superiori, ai loro familiari e agli insegnanti una panoramica completa dell’offerta formativa, degli sbocchi occupazionali e dei servizi disponibili presso l’Ateneo.

Sono stati illustrati i 34 corsi triennali e i 6 a ciclo unico, insieme ai 38 corsi magistrali che compongono l’offerta formativa per il prossimo anno accademico. Inoltre, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare le strutture, le biblioteche e i laboratori, nonché di interagire con gli studenti tutor.

Il Rettore Roberto Di Pietra ha detto fra l’altro nel suo messaggio: “L'Open Day 2024 costituisce un momento importante in un percorso che è quello dell'orientamento alle nuove studentesse, ai nuovi studenti e alle loro famiglie che si inserisce in un percorso cominciato da settimane e che proseguire per molti mesi ancora.

Quest'anno il numero dei prenotati alle attività di Open Day è significativamente cresciuto. Siamo a ben oltre le 3400 prenotazioni di partecipanti che si sono distribuiti nelle varie sede e nei vari presìdi dell'Ateneo. Con l'orientamento intendiamo fornire una presentazione ampia di quella che è la vasta offerta formativa dell'Università di Siena nei suoi 78 Corsi di Studio complessivi di cui 40 di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

Intendiamo inoltre presentare quello che l'Università di Siena è attraverso i suoi luoghi, le sue attività ed i suoi servizi costantemente in crescita”. Ad Arezzo sono stati presentati i corsi di laurea triennale e il nuovo corso di laurea in Scienze per la formazione primaria, corso quinquennale a ciclo unico abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, che prenderà il via dal prossimo anno accademico.

Si terranno inoltre ad Arezzo i corsi triennali: Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa - percorso che permette di ottenere il doppio titolo con l’università cinese di Wenzhou -; Scienze dell’educazione e della formazione; i corsi di laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica, Tecnico di laboratorio, Fisioterapia; Economia e Commercio; Scienze economiche e Bancarie; Servizi giuridici con i due curricula in Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio e Patrimonio culturale, turismo e sistemi agro-alimentari.

Mentre a San Giovanni Valdarno si sono tenute le presentazioni dei corsi erogati nella sede del Centro di Geotecnologie in via Vetri vecchi, fra cui il nuovo corso in Tecnologie per l'ambiente, le costruzioni e il territorio che partirà nel prossimo anno accademico 2024-25.

Sono stati inoltre presentati i corsi di laurea triennali erogati in teledidattica: Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa; Scienze dell'educazione e della formazione; Scienze economiche e bancarie, Economia e Commercio.

Altre attività di orientamento sono in corso e saranno presto organizzate nelle varie sedi universitarie o gli istituti superiori del territorio.