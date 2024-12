Open Day all’Istituto Varchi e al Masaccio di San Giovanni

Arezzo, 05 dicembre 2024 – In questi giorni tutti gli indirizzi dell'I.I.S. Benedetto Varchi moltiplicano le attività di orientamento in entrata per offrire agli studenti delle scuole secondarie di primo grado un aiuto concreto per scegliere il percorso di studi più adatto. Un’importante occasione è costituita dai "Laboratori aperti", esperienze pratiche che permettono agli studenti di provare in prima persona le attività tipiche di ogni materia caratterizzante i diversi indirizzi. Per partecipare, l'insegnante può iscrivere l'intera classe prenotando direttamente dal sito della scuola. In particolare, per il Liceo scientifico e per il Professionale, gli studenti potranno cimentarsi in un laboratorio di chimica, di biologia, di fisica o di STEM, nella sede centrale di viale Matteotti 50. Il Liceo artistico, invece, nella sede di via G. Galilei 4, propone la possibilità di partecipare al laboratorio di pattern-origami, di animazione a passo uno, di gioiello e di tecniche grafiche tradizionali, per conoscere meglio le materie specifiche dei diversi indirizzi del triennio: grafico, audiovisivo multimediale e design del gioiello. Un’altra opportunità, riguardante tutti gli indirizzi dell’istituto (Liceo classico, Liceo scientifico, Liceo artistico e Istituto Professionale), è l’iniziativa "Studente per un giorno al Varchi".

Questa proposta consiste in “lezioni aperte”, tenute dai docenti della scuola, per dare agli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado la possibilità di assistere a momenti di vita scolastica, conoscere meglio le materie dei vari indirizzi e sperimentare il metodo didattico adottato dagli insegnanti. Gli studenti possono prenotarsi per vivere questa esperienza tramite il sito della scuola. Queste attività, oltre agli OPEN DAY, sono occasioni preziose per visitare gli ambienti scolastici e interagire con i docenti e con gli studenti dell'I.I.S. Varchi. Iniziativa analoga anche all’’Istituto Comprensivo Masaccio di San Giovanni Valdarno, che dà il via alle iniziative di scuola aperta. Nella mattina di sabato 7 dicembre ci sarà un doppio appuntamento con l’Open Day della Scuola Primaria nei plessi “Don Milani” e “Rodari.” Sabato 14 dicembre invece sarà il turno della Scuola secondaria di primo grado “Masaccio”.

Sarà un’occasione per scoprire da vicino gli ambienti scolastici e l’intera offerta formativa, con l’innovativa impostazione del progetto DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento). La scuola secondaria si distingue per la sua inclinazione musicale, per lo studio della seconda lingua comunitaria a scelta tra il tedesco, il francese e lo spagnolo, per il gruppo sportivo scolastico e il progetto neve, per l’attuazione di numerosi progetti PNRR tra cui quello di Robotica educativa, STEM e molto altro. Sarà possibile prenotare il turno di visita inquadrando il QR Code presente nel volantino oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica aric827001@ istruzione.it. Infine, sabato 11 gennaio 2025 le Scuole dell’Infanzia accoglieranno le famiglie e i bambini più piccoli. Le porte di tutti i plessi si apriranno a bambini e genitori che desiderano conoscere le attività e gli ambienti dei tre ordini di scuola e scoprire da vicino l’intera offerta formativa dell’Istituto.