Ondata di furti a Montevarchi. Il Pd chiama in causa l'amministrazione Chiassai

Arezzo, 24 ottobre 2024 – "A Montevarchi siamo ormai spettatori di una preoccupante escalation di furti che colpiscono indistintamente attività commerciali, studi professionali e persino istituzioni come la sede della Cgil". Lancia l'allarme il Partito Democratico cittadino, che chiede all'amministrazione comunale di mettere in campo iniziative concrete. "Ogni settimana un nuovo episodio di criminalità, un nuovo danno, una nuova ferita per la nostra comunità - ha aggiunto il Pd - Ma dove sono le azioni di contrasto promesse dalla sindaca Chiassai e dalla sua giunta? La sicurezza, sbandierata come tema centrale durante la campagna elettorale, si è rivelata solo un'altra vuota promessa, una chiacchierata demagogica usata per raccogliere consensi La realtà oggi è sotto gli occhi di tutti: la nostra città è insicura, i cittadini vivono con la paura costante di subire furti, e. le attività del centro storico vengono prese di mira sistematicamente. Ma cosa è stato fatto per fermare questa ondata di crimini? Secondo il Partito Democratico, le politiche di prevenzione e controllo del territorio sono state palesemente insufficienti.

"E chi oggi subisce danni economici e psicologici a causa di questi episodi ha tutte le ragioni per sentirsi tradito. D'altronde - ha proseguito il Pd - l'ultima iniziativa della giunta Chiassai è stata quella di recedere dalla gestione associata della polizia municipale con il comune di Terranuova , contro il parere contrario del Partito Democratico che aveva chiesto di non risparmiare sulla sicurezza della città e il presidio del territorio È ora che la giunta comunale, invece di nascondersi dietro slogan elettorali, affronta la situazione con misure concrete e tempestosa, perché Montevarchi merita di più. Basta parole, vogliamo fatti", hanno concluso Sara Brogi, segretaria dell'Unione Comunale del Pd e i consiglieri Elisa Bertini, Samuele Cuzzoni, Letizia Baldetti e Luciano Rossetti.