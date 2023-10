Telecamere e testimoni: è caccia all’assassino di Joel Ramirez Seipio

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 2 ottobre 2023 – I carabinieri hanno ascoltato testimoni e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza senza sosta per arrivare alla cattura dell'omicida di Joel Ramirez Seipio.

Il 38enne di origine dominicana è stato colpito ieri alla gola da un'arma da taglio, probabilmente un vetro rotto, durante una rissa a Terranuova Bracciolini (Arezzo), e morto in ospedale poco dopo l'arrivo nel nosocomio valdarnese della Gruccia. La vittima, diplomato in una scuola valdarnese, dipendente di una ditta di ponteggi, viveva a Montevarchi (Arezzo), aveva una figlia e un cane con il quale era facile incontrarlo in centro a passeggiare. Aveva giocato a basket e dunque era noto in vallata. Tanti i messaggi di cordoglio e la commozione.

La notte tra sabato e domenica scorsi Seipo aveva partecipato al concerto di un noto rapper dominicano in una discoteca, in zona Poggi Lupi a Terranuova Bracciolini. Poi, alle 6 di mattina, la lite degenerata in rissa tra una ventina di persone e il ferimento mortale.