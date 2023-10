Accoltellato alla gola durante una rissa, muore uomo 38 anni

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 1 ottobre 2023 – Forse una rissa tra bande rivali, forse una lite per motivi tutti da ricostruire hanno armato la mano che ha ucciso poco prima delle 7 di domenica 1° ottobre un cittadino dominicano di 38 anni, da tempo residente in Italia.

L'episodio di sangue è avvenuto davanti alla discoteca El Ángel di Terranuova Bracciolini, non lontano dall'uscita A1 del Valdarno. I carabinieri, che stanno indagando sull'omicidio, devono ancora stabilire con esattezza se il colpo mortale al centroamericano sia avvenuto con un coltello o con un altro oggetto tagliente, come una bottiglia rotta.

Il trentenne è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale della Gruccia ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per arrivare a individuare l'omicida.

Notizia in aggiornamento