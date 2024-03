Omaggio al canto lirico italiano patrimonio dell’Unesco

Oggi alle ore 17 il bellissimo Teatro Vasariano di Arezzo, in Piazza del Praticino, ospita un evento promosso con il patrocinio da Club per l’Unesco di Arezzo del Comune di Arezzo ad ingresso libero e gratuito ed imperdibile per gli amanti dell’Opera Lirica: Omaggio al canto lirico italiano patrimonio dell’umanita’. Il 6 Dicembre 2023 l’Unesco ha promosso il canto lirico italiano, il cosiddetto bel canto italiano, a Patrimonio immateriale dell’Umanità. La proclamazione è avvenuta per acclamazione in occasione della riunione dei paesi membri del Comitato in Botswana

Il concerto di oggi è dedicato al belcanto e ai grandi autori, con celebri arie e duetti di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni ed un tributo a Puccini nell’anniversaio dei cento anni della morte.

Sul palco giovanissimi talenti del territorio, a dimostrazione dell’altissimo valore culturale che la pratica del canto lirico rappresenta anche per le giovani generazioni ed un’interpretazione tutta al femminile: Goti Elisa, Leucalitti Maria Carolina, Moretti Virginia, Paddeu Stefania. Con la partecipazione del Soprano Gaia Matteini e l’accompagnamento al Pianoforte del Maestro Niccolò Nardoianni.