Studenti a lezione di primo soccorso

Arezzo, 06 giugno 2025 – Si è tenuta ieri a Bellosguardo, nel comune di Cavriglia, la festa conclusiva del Progetto Oxy, iniziativa promossa dalla Misericordia di Cavriglia e di San Giovanni Valdarno in sinergia con gli istituti scolastici del territorio, le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine. L’evento ha rappresentato il momento culminante di un percorso educativo che ha visto il coinvolgimento attivo degli alunni degli Istituti Comprensivi Dante Alighieri e Guglielmo Marconi, protagonisti di una mattinata interamente dedicata alla sensibilizzazione sui temi dell’emergenza sanitaria e del volontariato. I ragazzi, accolti dagli operatori e dai volontari, hanno potuto visitare gli stand allestiti dalla Misericordia e dalle forze dell’ordine, dove hanno ricevuto informazioni pratiche e teoriche sull’intervento in situazioni di emergenza. Grande interesse ha suscitato la serie di dimostrazioni messe in atto dagli operatori, che hanno illustrato con chiarezza e professionalità le modalità di intervento in caso di incidenti, malori improvvisi e altri contesti di pericolo.

Durante le simulazioni – tra cui incidenti stradali e situazioni di primo soccorso – è stato evidenziato il corretto utilizzo delle manovre salvavita, con particolare attenzione all’uso del defibrillatore e alle procedure per allertare i soccorsi. Non è mancato un focus sul numero unico di emergenza 112, il primo da chiamare in caso di necessità, elemento centrale del percorso educativo proposto dal progetto. Il Progetto Oxy nasce proprio con l’obiettivo di fornire ai più giovani conoscenze fondamentali per riconoscere situazioni critiche e affrontarle nel modo corretto. Attraverso attività pratiche e un linguaggio adeguato alla loro età, i bambini vengono resi consapevoli e responsabili, imparando come comportarsi in caso di emergenza e sviluppando una coscienza civica orientata alla solidarietà e alla collaborazione.

Grazie a questo percorso, gli studenti non solo acquisiscono competenze utili alla vita quotidiana, ma maturano anche la consapevolezza di poter contribuire concretamente alla sicurezza della comunità, diventando cittadini attivi, pronti ad agire con prontezza e lucidità in caso di necessità. Una giornata all’insegna della formazione, del gioco e della responsabilità, che ha saputo coniugare apprendimento e partecipazione, lasciando un segno importante nei cuori dei più piccoli e nei valori delle comunità coinvolte.