In Valdarno il Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza

Arezzo, 06 giugno 2025 – La seconda edizione di Eirenefest – Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza – si svolgerà in Valdarno dal 9 al 17 giugno 2025, coinvolgendo i comuni di San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini e Laterina Pergine Valdarno. Il festival propone un ricco programma di presentazioni di libri, laboratori, esposizioni e iniziative solidali, tutte a partecipazione gratuita e sostenute dal lavoro volontario. Il festival è patrocinato dai Comuni di Terranuova e San Giovanni Valdarno e beneficia del contributo dell'8 per Mille della Chiesa Valdese. L’edizione 2025 si inserisce in una rete nazionale che tocca ben 16 territori italiani nell’arco dell’anno, con l’obiettivo di promuovere una cultura di pace, solidarietà e giustizia sociale attraverso il libro e la parola. Cuore pulsante del festival sarà lo Spazio Attrezzato Tiziano Terzani a Terranuova Bracciolini, che dal 9 all’11 giugno, dalle 17 alle 23, ospiterà una mostra-mercato di libri con le case editrici Multimage, Poets & Sailors e Terranuova Edizioni, oltre all’esperienza solidale del circuito corto e del Gruppo d’Acquisto Solidale GAOS di Incisa, con abiti in vendita simbolica a 1 euro.

Tra gli appuntamenti principali: il 10 giugno, ore 17: presentazione del libro “Ambra diario di un Paese” di Vitaliano Fantoni (Bìe), con l’intervento dell’assessora alla cultura di Bucine Paola Mugnai e dell’antropologo Pietro Clemente. Un viaggio emozionale nella Valdambra tra memorie, storie e paesaggi; l'11 giugno, ore 17: “Cantare e ballare per la pace”, laboratorio per bambini e ragazzi, seguito dallo spettacolo clown “Nasi rossi per la pace” con Paolo Mazzinghi, alle ore 18: presentazione de “Il Samuradipen” con Andrea Vitello e Olivier Turquet, un approfondimento sul diritto alla memoria per Rom e Sinti e alle ore 21: incontro con Alessandro De Pascale, redattore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, per comprendere le dinamiche dei conflitti attuali e riflettere sulla guerra asimmetrica globale. Giovedì 12 giugno, alle ore 21, la Palomar – Casa della Cultura di San Giovanni ospiterà la presentazione del libro “Combattenti per la pace”, con la partecipazione della sindaca Valentina Vadi, dell’attivista Sergio Sinigaglia, di Olivier Turquet e di Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa.

Un’occasione per conoscere l’esperienza della storica associazione che unisce nella nonviolenza israeliani e palestinesi. Gran finale lunedì 17 giugno all’Aia di Ramarella di Pergine Valdarno con una cena solidale alle ore 20, seguita dalla presentazione del libro “Endometriosi e ovaio policistico. Buone pratiche di alimentazione preventiva e consapevole” a cura di Sofia Di Benedetto ed Eleonora Bessi. Il ricavato sarà devoluto alla onlus Support and Sustain Children per il sostegno ai bambini palestinesi.