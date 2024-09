Omaggio a Vasco Rossi. La rockstar vista da Rocchetti

POZZO DELLA CHIANA

Omaggio acustico a Vasco Rossi con il suo storico tastierista Alberto Rocchetti. E’ quanto andrà in scena domani sabato alle 21,30 a Pozzo della Chiana in piazza Padella.

Pianoforte e Comodino è l’unico, autentico e straordinario omaggio a Vasco Rossi fatto con pianoforte e cajon da Alberto Rocchetti, “Il Lupo Maremmano”, tastierista storico di Vasco Rossi e Alex Masio. Dopo il grande successo delle ultime date, Alberto e Alex si esibiranno per la prima volta nella nostra provincia sul palco di Pozzo della Chiana. Domani alle 21,30 in Piazza Padella, per un’altra serata piena di grandi emozioni. Un concerto a ingresso gratuito, che ripercorrerà i grandi successi del Rocker di Zocca ed unirà coinvolgendo nel canto vecchie e nuove generazioni. La serata nasce dall’idea di Luca Ginestrini che ben conosceva l’artista di Montalto di Castro e Carlo Viti che nel progetto artistico ha favorito il coinvolgimento dell’Associazione per il Pozzo e dell’Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana che hanno sposato l’idea da subito rendendo possibile l’organizzazione di questo grande evento per la frazione di Pozzo ed unico per la Valdichiana in questa festa di fine estate. Continua così con successo l’estate Foianese 2024. Un emozionante omaggio acustico a Vasco, più che un concerto è una magia, basta qualche nota nell’aria e il pubblico non può fare a meno di cantare. I brani sono quelli più belli e quelli per cui Alberto Rocchetti ha un aneddoto affascinante da raccontare, per lui è un omaggio speciale al Komandante, ma anche un modo per ripercorrere la sua carriera, visto che lo accompagna sul palco dal 1989. Nell’occasione sarà aperto in notturna il Tempio di S.Stefano.