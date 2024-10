Oltre cento espositori ad Arezzo Fiere. Disco e fumetto, domenica per appassionati

Domenica per appassionati e collezionisti quella in programma oggi ad Arezzo Fiere, dove prosegue la Fiera del Disco Cd e del Fumetto che permetterà al pubblico una vera full immersion nel mondo del collezionismo, tra eventi e street food. Ad organizzare l’evento l’associazione Fumetti e Dintorni. Torna per il secondo giorno il grande evento aretino di Fumetti e Dintorni dedicato al collezionismo musicale e fumettistico, ma anche al vintage, tra gli stand del palaffari editoria, gadgets e tanto di più tra vidiogiochi, manga e figurine. Ad Arezzo fanno tappa gli oltre cento espositori di una delle mostre più belle e grandi di tutto il calendario annuale che con questa edizione supera il quarto di secolo, dal 1999 ad oggi infatti Arezzo è un appuntamento immancabile per questo tipo di collezionismo. L’ingresso agli stand di Arezzo Fiere costa 5 euro. L’evento si svolge con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Al palaffari si potranno trovare fumetti d’antiquariato e manga, da Dragonball ai Pokémon, e poi anime giapponesi, libri di case editrici indipendenti e tanta buona musica. Sul fronte dischi ci saranno vinili, cd, mix consolle, dvd, videogiochi, figurine di ogni tipo. In arrivo anche banchi di abbigliamento vintage. L’ingresso al centro fiere e congressi di via Spallanzani sarà dalle 9 alle 19. Sarà anche possibile far valutare i propri dischi e fumetti alla fiera. Oggi dalle 10 alle 17, al padiglione 6 del palaffari saranno ospiti della fiera Rossano Rossi, Fabio Valdambrini, il fumettista aretino Fabio Civitelli, Giulia Pulerà, pronti ad incontrare il pubblico con i loro lavori.

Angela Baldi