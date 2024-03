Oltre 300 persone per il generale Vannacci. Incontro all’Etrusco

Oltre 300 persone per il Generale Vannacci nell’incontro organizzato dall’associazione Cultura Nazionale in cui l’ufficiale ha presentato il suo ultimo libro "Il coraggio vince". In prima fila il sindaco di Cortona, Luciano Meoni e il primo cittadino di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini. Rispondendo alla domanda circa una sua eventuale candidatura alle elezioni europee con la Lega, Vannacci ha risposto: "Sono stato contattato, in questo momento sto valutando, quando prenderò una decisione la comunicherò io di persona".