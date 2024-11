Oggi la camminata per la salute maschile: "La diagnosi precoce è fondamentale"

AREZZO

Una camminata in notturna per sensibilizzare sull’importanza delle prevenzione nella lotta al tumore della prostata, del testicolo e alla sensibilizzazione verso la salute maschile. Si svolgerà oggi con ritrovo alle 20.45 al Parco Giotto e si snoderà lungo un percorso urbano di 5 chilometri. L’evento è stato organizzato grazie alla sinergia di Calcit e l’associazione A Piede Libero in collaborazione con Asl in occasione del mese della prevenzione urologica. In Toscana l’incidenza di tumore alla prostata è uno su 9 maschi e si stima che circa 15 mila toscani abbiano ricevuto nella propria vita una diagnosi per questo tipo di cancro. È un tumore a lenta evoluzione che può manifestarsi nella fascia di età fra i 45 e gli 80 anni. Ad Arezzo ogni anno vengono eseguiti dall’equipe del dottor Filippo Annino circa 160-170 interventi per l’asportazione del tumore prostatico a cui si sommano i pazienti che vengono sottoposti a trattamento radioterapico radicale. "La diagnosi precoce è fondamentale – spiega Annino –. Non esiste uno screening diagnostico ma è consigliabile sottoporsi ad una visita annuale con l’urologo ed effettuare, dai 45 anni di età, un esame del sangue per la valutazione del Psa, l’antigene prostatico specifico".