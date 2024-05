Oggi il gran tour della vallata. Tutti in cammino

Al via la "quinta" edizione del Gran Tour Valdichiana in cammino, in programma oggi 12 maggio. Stamani alle ore 7.30 è prevista la partenza da piazza del Municipio dei 400 iscritti alla manifestazione. "Volevamo da sempre inserire questa variante alternativa alle tappe 2 e 3 della Via Clanis per gli amanti del camminare in quota (max 900mt) ed avere una visione ancora diversa dei luoghi e dei panorami" – fanno sapere gli organizzatori che spiegano anche il percorso – "partiremo da Piazza del Comune di Castiglion Fiorentino e dopo aver passato il Castello di Montecchio Vesponi saliremo per un dislivello positivo di 600 mt in 9km fino alla montagna Cortonese. Da qui la separazione dei due cammini; la 24 km che scenderà verso Cortona e la 42km che proseguirà in direzione di Portole, Gosparini e Passignano sul Trasimeno come punto di arrivo. Due le Vie e i sentieri che seguiremo: La Via di Francesco (La Verna - Cortona) e il bellissimo Sentiero Cai 50 (La Verna-Passignano). Un percorso che possiamo definire La Grande Spina appenninica della Valdichiana con panorami su tutta la valle fino al Lago Trasimeno, Monte Amiata, Subasio e Sibillini".