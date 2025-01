Officina meccanica ricerca carrozziere

1 ADDETTO LAVAGGIO VEICOLI

Si cerca un addetto al lavaggio e pulizia veicoli nuovi e usati per officina meccanica di Cortona. Si dovrà occupare poi di: pulizia salone esposizione auto e locali. Mantenimento piazzali espositivi e assistenza in carrozzeria. Si valutano candidature anche in età di apprendistato. Il tipo di contratto sarà stabilito in sede di colloquio. Possibilità di trasferte in ambito provinciale/regionale.

Codice: AR-244058.

Scadenza: 17 gennaio

1 CARROZZIERE

Si cerca un carrozziere per officina meccanica di Cortona per riparazione della carrozzeria danneggiata delle auto e degli altri veicoli con attenzione alla parte di lamierato. Si valutano candidature anche senza esperienza. Lavoro full time, a tempo determinato.

Il tipo di contratto sarà stabilito in sede di colloquio. Codice: AR-244059.

Scadenza: 17 gennaio