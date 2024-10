Odontoiatria e stomatologia, per la Asl alla guida c’è Alessandra Romagnoli

Arezzo, 21 ottobre 2024 – Ha firmato la nomina con il direttore generale Antonio D’Urso ed è già al lavoro nella cabina di regia della nuova unità operativa complessa di Odontoiatria e Stomatologia della Asl Toscana sud est.

Alessandra Romagnoli dal 2018 era già alla guida della rete odontoiatrica aziendale, un anno prima aveva assunto l’incarico dirigenziale per l’area aretina e nel 2019 per quella grossetana. Romagnoli ha iniziato nel 1991 come dirigente medico di questo setting nell’allora Usl 9 di Grosseto, alcuni mesi fa ha salutato l’apertura del nuovo polo odontoiatrico all’ospedale «Misericordia».

«Siamo molto lieti di affidare la guida di questa unità operativa complessa ad una professionista così competente e così dotata di una profonda conoscenza della realtà aziendale - dichiara il direttore generale Asl Tse Antonio D’Urso - la dottoressa Romagnoli ha saputo lavorare con una visione della sua disciplina all’insegna dell’inclusione e della capacità di rendere accessibile a tutti il diritto alla salute odontoiatrica.

Le auguriamo di consolidare questo percorso e di continuare a fornire una risposta di livello alla domanda di cure che proviene dal territorio» «La creazione della Uoc Odontoiatria è stomatologia aziendale è l'ultimo passo di un processo di evoluzione di una branca di grande valenza sociale perché interessa praticamente la quasi totalità dei cittadini - dichiara la neo direttrice Alessandra Romagnoli -

Il passaggio al Dipartimento della Chirurgia testa collo pone l'odontoiatria nell'ambito ospedaliero, si tratta di una sfida che ci vede impegnati e ci impone la massima cura e dedizione per un servizio che è cresciuto nel tempo, grazie alla collaborazione di tutto il team odontoiatrico e all'appoggio della Direzione Generale».