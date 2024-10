Odissea telefoni a Cortona. Il Comune resta isolato

di Laura Lucente

CORTONA

L’odissea telefonica a Cortona continua. Dopo il guasto telefonico di fine settembre, in gran parte rientrato dopo oltre una settimana di black out, la città etrusca fa i conti con un nuovo importante disservizio che si protrae da più di tre giorni. Questa volta ad essere colpiti, sono in particolare le utenze legate al palazzo comunale. Svariati i servizi pubblici tagliati fuori dalle comunicazioni: dalle scuole, alle forze dell’ordine, fino alle autorità di protezione civile. Tutti scollegati dalla rete da quasi 100 ore. Fuori uso anche il centralino del palazzo comunale e quindi anche tutti gli uffici collegati. Manca linea anche al Museo Maec. Non raggiungibili anche numerose utenze del centro storico. Tra queste anche alcune abitazioni che avevano già subito precedenti stop a fine settembre che ora devono nuovamente fare i conti con il disservizio. Non mancano disagi anche a Camucia e Terontola, dove per esempio, si segnala la linea fuori uso dello sportello decentrato del Comune chiamato al servizio quotidiano di anagrafe. Nel calderone ci finiscono anche alcuni esercizi commerciali che senza i collegamenti internet, hanno difficoltà con pagamenti e servizi pos. Nell’immediatezza del problema, già lunedì scorso, il Comune si era attivato ha proceduto all’apertura di ticket per la segnalazione guasti, a seguire ha inviato una Pec al gestore della telefonia fissa del Comune. La risoluzione del problema, inizialmente indicata per ieri, è stata posticipata a sabato prossimo, secondo quanto sarebbe accertato e comunicato al Comune, i problemi riguarderebbero anche altri gestori e quindi dovrebbero essere causati da un guasto su un canale di trasmissione dati condiviso da più compagnie.

Ma il primo cittadino protesta sonoramente. "Non è pensabile che nel 2024 non si riesca ad avere una risposta dettagliata a seguito di un disservizio del genere - dichiara il sindaco Luciano Meoni - gli uffici comunali della manutenzione si sono messi subito al lavoro per segnalare il problema e sono a disposizione dei tecnici per fornire la massima collaborazione. Chiediamo di conoscere le cause e siamo pronti a valutare ogni azione di tutela sia per l’amministrazione comunale che per le imprese e le famiglie colpite dal disservizio". Intanto il Comune cerca di correre ai ripari per garantire, almeno, l’accesso ai servizi pubblici indispensabili. Per questo l’amministrazione comunale ha attivato un numero mobile per la Polizia municipale che risponde al 3466299659. Per parlare con la farmacia comunale è, invece, possibile utilizzare il numero 3466301617. Gli altri uffici dell’amministrazione comunale sono comunque raggiungibili tramite le email reperibili sul sito istituzionale del Comune di Cortona alla sezione amministrazione e uffici.