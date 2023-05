Nuvoloni sul Mercatino Calcit, rinviato l’evento Sassoli: "Serve un’altra data"

di Angela Baldi

Tutto rimandato. Il Mercatino dei ragazzi del Calcit in programma domenica è stato spostato a causa del maltempo, e ora per colpa di un maggio super-piovoso rischia di slittare addirittura a fine giugno. I 250 i banchini dei ragazzi di oggi e di ieri, pronti a lavorare per il Comitato in occasione della 69esima edizione dell’evento, dovranno aspettare. Lo aveva annunciato il presidente Giancarlo Sassoli: "Nella seconda parte della settimana daremo uno sguardo alle previsioni del weekend, sperando che siano più precise sotto data, e decideremo. Se ci sarà anche solo uno spiraglio di sole lo faremo il 14 maggio, in passato anche mezza giornata di vendite è bastata a ottenere buoni risultati, ma se resterà confermato il tempo brutto, dovremo posticipare".

Ieri in serata la decisione di rinviare il Mercatino, dopo aver letto l’ultimo bollettino della Protezione civile. "Non c’è margine, per domenica le previsioni indicano acqua no stop - dice Sassoli - tutto rimandato a data da destinarsi. Aspettiamo la prossima settimana per decidere se si farà il 21 maggio, ci basterebbe anche mezza giornata di sole per partire, o addirittura a giugno. Se le previsioni fossero sfavorevoli anche per il 21 si slitterebbe forzatamente a dopo Fiera e Saracino, la seconda settimana di giugno infatti abbiamo altri eventi".

Quello in zona Eden è l’evento all’aperto più atteso con il Calcit, il cui ricavato finanzia il servizio "Scudo" di cure oncologiche domiciliari . Stessa sorte per un altro evento di domenica: è rinviato a nuova data anche "Un sorriso per Arezzo" l’appuntamento con la Fondazione Geronimo Stilton e la vendita di libri sempre a sostegno del Calcit, in programma al Parco Pertini.