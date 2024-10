Nuovo workshop di Confartigianato, “Don’t Look Back. Il ritratto come collaborazione tra fotografo e soggetto”

Arezzo, 8 agosto 2024 – Confartigianato Fotografi in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour organizza un workshop dal titolo “Don’t Look Back. Il ritratto come collaborazione tra fotografo e soggetto”.

L’evento si terrà Venerdì 11 e Sabato 12 Ottobre 2024 a Palazzo di Via Pellicceria e sarà una delle iniziative collaterali della 76° edizione di Fotoantiquaria in programma ad Arezzo. Il workshop sarà a cura del fotografo di fama internazionale MATTIA ZOPPELLARO.

Nato a Rovigo e noto come fotografo di musica e non solo, si è distinto anche per i reportage sociali, di costume e i movimenti giovanili. Sono suoi alcuni dei più iconici ritratti di celebrità internazionali tra cui Depeche Mode, David Beckham, Toni Servillo e Zlatan Ibrahimovic.

IL PROGRAMMA DEL WORKSHOP

Il ritratto è il risultato di un incontro fra 2 persone: il fotografo e il soggetto. Non importa quanto tempo si abbia a disposizione, quanto bene ci si conosca, o se ci sia simpatia, ciò che conta è creare un legame per trasformare questo evento in un’immagine.

È questo il tema centrale della “due giorni” che si strutturerà nella maniera seguente: Venerdì 11 Ottobre · Presentazione del relatore e lettura portfolio dei partecipanti; · Sessione di scatti in esterno urbano sul tema del ritratto e successivi editing con discussione delle immagini realizzate.

Sabato 12 Ottobre · Sessione in luce naturale; · Utilizzo delle luci artificiali e del rapporto tra il fotografo ed il soggetto; · Discussione delle immagini realizzate. Il corso è aperto a professionisti e appassionati di fotografia.