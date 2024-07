Nuovo ponte sul Resco: "Ora la viabilità è sicura"

Castelfranco Piandiscò e Reggello, da oggi, sono ancora più vicine, grazie all’inaugurazione del nuovo ponte sul torrente Resco, nella frazione di Vaggio. L’opera, attesa da tempo, rappresenta un tassello fondamentale del piano viario alternativo sviluppato in sinergia dai due comuni per affrontare l’aumento del traffico che ha caratterizzato la zona negli ultimi anni. Ieri il taglio del nastro, alla presenza delle due amministrazioni comunali, ma anche dei sindaci che avevano avviato l’iter dell’opera, Cristiano Benucci per Reggello ed Enzo Cacioli per Castelfranco Piandiscò. L’investimento complessivo è stato di 1 milione e 300 mila euro, di cui 700 mila finanziati attraverso il Pnnr. Costi aumentati rispetto alle previsioni iniziali del 2020 a causa dei rincari nel settore dell’edilizia. E’ un’opera che, come è stato ricordato, rappresenta un investimento strategico per questa zona, al confine tra il Valdarno aretino e quello fiorentino. Presenti all’inaugurazione, nonostante la calura estiva, anche molti cittadini, insieme ai due sindaci Piero Giunti per Reggello e Michele Rossi per Castelfranco Piandiscò ed esponenti delle due giunte. Progettato per garantire efficienza e sicurezza, il ponte è una struttura a luce unica con quattro travi prefabbricate e precompresse. Ciascuna trave pesa 48 tonnellate, con un’altezza di 1,30 metri e una lunghezza di quasi 29 metri. L’opera include una rotatoria sulla Provinciale 87 nel lato di Reggello, con vie di raccordo che facilitano l’accesso alle arcate, migliorando notevolmente la viabilità locale. "Questa è la prima inaugurazione del mio mandato – ha detto Rossi - . Un’opera importante che ha avuto una gestazione lunga, partita nel primo mandato dell’amministrazione Cacioli, che voglio ringraziare. Ha visto la luce solo ora per una serie di peripezie che si sono presentate nel corso degli anni. Però quello che conta è che adesso questa infrastruttura sia pronta". Il ponte è nato per alleggerire la viabilità interna all’abitato di Vaggio, e quindi per migliorare la sicurezza e l’ambiente. Allo stesso tempo consente anche di rafforzare la viabilità verso Faella, Castelfranco e Piandiscò. "Dieci anni avevamo impostato le cose e al di là delle criticità che si sono presentate, oggi è davvero una giornata di festa – ha concluso l’ex sindaco Enzo Cacioli"