Nuovo parcheggio, pronti cento posti. Un’area strategica anche per le fiere

Un nuovo parcheggio pubblico, con annesso adeguamento della viabilità, alla confluenza fra via dei Lorena e via dei Malatesta, con contestuale variante al regolamento urbanistico. La realizzazione di importanti opere pubbliche è stata al centro del dibattito del consiglio comunale di lunedì sera a Sansepolcro, con particolare riferimento al già ricordato parcheggio: in merito a quest’ultimo, l’assemblea nella sua interezza ha espresso parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica. "L’area individuata, di proprietà comunale, ben si presta a quest’opera - ha dichiarato l’assessore Riccardo Marzi – e la volontà è quella di dotarsi di un parcheggio capace di ospitare oltre 100 veicoli, che sia anche multifunzionale, in grado di accogliere fiere e mercati e che sia collegato tramite un sottopasso pedonale con piazza della Repubblica e quindi con Porta Fiorentina, prevedendo contestualmente migliorie per la viabilità a un incrocio molto trafficato e anche con al momento un elevato indice di pericolosità. Gli uffici incaricati appronteranno il progetto in modo tale da poter partecipare al bando regionale che permette di intercettare i finanziamenti necessari al completamento di un’opera complessa ma necessaria, la cui realizzazione sarà portata avanti a stralci".

Via libera, con il voto favorevole della maggioranza, di Fratelli d’Italia e di Adesso-Riformisti e l’astensione del gruppo "Pd-In Comune" anche alle linee di indirizzo per la realizzazione di una nuova palestra polivalente a servizio dell’istituto comprensivo e dell’associazionismo locale. "Considerando complessa la situazione delle palestre cittadine e senza dimenticare comunque gli interventi fatti alla palestra Collodi e quelli in fase di ultimazione alla palestra Buonarroti, vogliamo dare le gambe a un nuovo modo di realizzare opere al servizio delle realtà cittadine - ha spiegato l’assessore Marzi - creando un partenariato fra l’istituzione Comune e l’associazionismo per reperire i necessari finanziamenti per la realizzazione dell’opera, ricordando sempre che il regolamento urbanistico è scaduto e che ci sembra corretto e rispettoso di tutte le forze politiche illustrare simili iniziative in consiglio comunale".

Nelle comunicazioni iniziali della seduta, sono state rivolte le congratulazioni a Filippo Polcri, consigliere di Pd-InComune, eletto nel nuovo consiglio provinciale di Arezzo e poi un saluto di ringraziamento al segretario comunale Roberto Dottori, che ha lasciato l’incarico a Sansepolcro per svolgere le stesse mansioni alla Provincia di Grosseto.